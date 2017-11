PES 2018: le novità del Data Pack 2.0

È tempo di aggiornamenti per la simulazione calcistica di casa Konami: il Data Pack 2.0 confezionato per PES 2018 introduce nuovi stadi (l'Emirates Stadium dell'Arsenal, il terreno del Club Universidad de Chile e lo Estadio Nacional de Chile), oltre 65 divise ridisegnate, la licenza ufficiale per la nazionale della Colombia e nuovi visi per alcuni calciatori (come Donnarumma e André Silva del Milan). Il download dell'update è ovviamente gratuito per tutti coloro che hanno acquistato Pro Evolution Soccer 2018, su PC oppure in una delle versioni disponibile per console.