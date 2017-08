PES 2018: David Beckham tra le leggende

Lo Spice Boy rimette gli scarpini e si prepara a tornare in campo per PES 2018: Konami ha annunciato la firma di un contratto di partnership esclusiva con David Beckham. L'ex numero 7 e capitano della nazionale inglese, uno dei centrocampisti più talentuosi degli ultimi decenni, sarà presente come leggenda nella simulazione calcistica. Nel corso della sua carriera ha vinto un totale pari a ben 19 trofei in giro per il mondo, grazie anche all'efficacia del suo piede destro, dotato di una precisione chirurgica, un'arma letale nei calci da fermo e per lanciare a rete i compagni di squadra.