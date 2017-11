PES 2018 Lite, il trailer di lancio

La versione Lite di Pro Evolution Soccer 2018 è disponibile in download gratuito sulle piattaforme PC (tramite Steam), PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta dell'edizione free-to-play (con la possibilità di effettuare acquisti in-game) della simulazione calcistica, che include le modalità myClub e PES League. La prima permette di scendere in campo con leggende come Beckham, Maradona, Gerrard, Owen, McManaman, Zanetti, Stanković, e Toldo, mentre la seconda consente di scalare le classifiche online da soli o in cooperativa. Questo il trailer di lancio realizzato per l'occasione da Konami.