PES 2018 mobile: il calcio di Konami su smartphone

Konami porta la sua simulazione calcistica Pro Evolution Soccer 2018 su smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS. La versione mobile di PES 2018 debutta oggi in download gratuito (con acquisti in-app) su Play Store e App Store, forte di un comparto audio-video migliorato, di un sistema di controllo touch ottimizzato e della licenza ufficiale per la Champions League. A fare da testimonial per il lancio è la leggenda inglese David Beckham. Il download è piuttosto pesante: oltre 1 GB per entrambe le versioni, per questo motivo si consiglia di avviarlo solo quando si è connessi a una rete WiFi.