PES 2018: screenshot con la tecnologia NVIDIA Ansel

Un editor completo e avanzato per gli screenshot catturati durante le partite di PES 2018: è il frutto della collaborazione siglata tra Konami e NVIDIA, che si basa sulla tecnologia Ansel. I giocatori in possesso di un PC con scheda video della linea GeForce GTX potranno catturare immagini in-game in alta definizione, bidimensionali oppure a 360 gradi, persino da osservare poi in modo immersivo indossando un visore per la realtà virtuale, applicando se lo desiderano filtri ed effetti di tipo artistico. L'uscita della nuova simulazione calcistica Pro Evolution Soccer 2018 è fissata per il 14 settembre su computer e console.