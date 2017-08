PES 2018: il trailer della Gamescom 2017

Quando mancano ormai poche settimane al lancio (14 settembre, su PC e console), ecco un nuovo trailer per il gameplay di PES 2018 (in pre-ordine su Amazon). La simulazione calcistica di Konami si mostra all'evento Gamescom 2017 con un filmato ricco d'azione, dove insieme al testimonial Luis Suárez del Barcellona compaiono i giocatori del Milan e dell'Inter impegnati in un derby. In una breve sequenza iniziale è possibile vedere anche una riproduzione fedele dello stadio San Siro. Spazio anche alle nazionali (Brasile, Francia, Belgio e Polonia): dopotutto, il prossimo anno sarà quello del Mondiale in Russia.