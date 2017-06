PES 2018 e la velocità di Usain Bolt

Il più grande velocista di tutti i tempi è pronto a indossare le scarpe con i tacchetti e a fare il suo ingresso sui campi da calcio: Usain Bolt sarà disponibile nella modalità myClub di PES 2018, per coloro che acquisteranno il titolo durante la fase di pre-ordine. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma l'atleta giamaicano è un grande appassionato di calcio e in passato ha dichiarato più volte di voler giocare da professionista in una squadra europea una volta conclusa la carriera in pista: indiscrezioni lo vorrebbero vicino al Manchester United, formazione con la quale si è allenato più volte in passato.