Il phablet Xiaomi Mi Max 2 da 6,44 pollici

Display da 6,44 pollici con risoluzione Full HD e processore Qualcomm Snapdragon 625 affiancato da 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna per Xiaomi Mi Max 2, nuovo phablet basato su sistema operativo Android (6.0 Marshmallow al lancio) e con interfaccia personalizzata MIUI 8. Notevole la capacità della batteria, da 5.300 mAh, con tecnologia Quick Charge 3.0 per la ricarica rapida. Sul retro è presente una fotocamera da 12 megapixel (Sony IMX386), mentre il sensore frontale è da 5 megapixel. Il dispositivo arriverà in Cina all'inizio di giugno con un prezzo di circa 220 euro per la versione base.