Philips 9002 OLED: ecco Black Star

Pannello 4K da 55 pollici e supporto alla modalità HDR per Black Star, il nuovo televisore 9002 OLED di Philips. Il design RazorSlim è stato studiato in modo da risultare elegante e al tempo stesso discreto, favorendo l'integrazione della tecnologia Ambilight di terza generazione che estende i colori delle immagini visualizzate sulla parete retrostante, lungo tre lati. La piattaforma Android TV, inoltre, offre l'accesso ad applicazioni e servizi per lo streaming dei contenuti. In arrivo sul mercato anche i modelli 7502 (49, 55 e 65 pollici), 6412 (43, 49, 55 e 65 pollici) e 6482 (49 e 55 pollici).