Pixel 2 e Pixel 2 XL: la stabilizzazione video

La tecnologia integrata da Google sugli smartphone Pixel 2 e Pixel 2 XL per la stabilizzazione delle registrazioni video si chiama Fused Video Stabilization e, come si può intuire già dal nome, nasce dalla fusione di due sistemi differenti: uno di natura ottica (Optical Image Stabilization) e l'altro basato sull'elettronica (Electronic Image Stabilization). A farli cooperare sono algoritmi predittivi di machine learning, che intuiscono e anticipano i movimenti, compensandoli in modo efficace, come si può vedere in questo filmato dimostrativo: a sinistra la tecnologia è disattivata, mentre a destra entra in azione.