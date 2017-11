Pixel 2 XL: registrazione video in slow motion

Il top di gamma Pixel 2 XL permette di effettuare la registrazione video in formato 4K, così da riprodurre poi i filmati su televisori e monitor di ultima generazione, con il massimo della resa in termini di dettagli. Lo smartphone, però, supporta anche l'acquisizione di clip con un framerate che arriva fino al valore di 240 fps, da rallentare poi per creare un suggestivo e convincente effetto slow motion, accettando però di scendere a compromessi in termini di risoluzione (720p). Questi alcuni esempi di cosa può fare il telefono, che offre dunque una buona libertà d'azione anche ai filmmaker.