PLY, il casco smart e connesso per la moto

Non è un semplice casco per motociclisti: PLY è un vero e proprio dispositivo smart e connesso. Integra infatti una videocamera con lente grandangolare che funge da dashcam (i filmati vengono salvati su una scheda microSD interna), microfoni per la cancellazione del rumore durante le telefonate gestite via Bluetooth e un modulo WiFi per l'interazione con lo smartphone. Il team eCELL Electronics propone il prodotto sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, alla ricerca dei fondi necessari per avviarne la fase di produzione e commercializzazione: un'unità costa 399,00 dollari.