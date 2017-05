Polar A370: fitness tracker con cardiofrequenzimetro

New entry nel catalogo di dispositivi per gli sportivi del produttore finlandese: Polar A370 è un fitness tracker equipaggiato con sensore per la misurazione continua del battito cardiaco. Integra un display TFT capacitivo a colori (risoluzione di 80x160 pixel) ed è acquistabile in tre misure: Small, Medium e Large). Non mancano poi accelerometro, Bluetooth e una batteria da 110 mAh che garantisce un funzionamento continuo fino a quattro giorni con una sola ricarica. Assente il modulo GPS, ma per la geolocalizzazione e per la misurazione precisa della distanza percorsa è possibile sfruttare l'interazione con gli smartphone. Il prezzo di lancio è fissato in 199,90 euro, mentre i cinturini intercambiabili sono in vendita a 24,90 euro.