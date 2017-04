Polar M430: fitness tracker con GPS e cardio

Modulo GPS per tenere sotto controllo la distanza percorsa e cardiofrequenzimetro integrato per ottenere una misura precisa del battito cardiaco. Sono questi i principali punti di forza del nuovo Polar M430 (successore del modello M430), fitness tracker dedicato a chi ama correre e vuol registrare i progressi effettuati durante le proprie fasi di allenamento. Il tutto racchiuso all'interno di una scocca waterproof, che non teme l'acqua o il sudore. Tre le colorazioni disponibili: grigio scuro, bianco e arancio. L'arrivo sul mercato è previsto per il maggio 2017, al prezzo di 229 euro.