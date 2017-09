Polaroid OneStep 2, la pellicola torna di moda

Il fascino della fotografia vintage racchiuso nella nuova OneStep 2 di Polaroid Originals, riedizione del modello OneStep lanciato alla fine degli anni '70. Il design del corpo macchina è volutamente rétro, per un dispositivo che celebra il passato del brand, proponendo un modo di intendere la fotografia ben diverso da quello offerto dalle alternative digitali moderne e dagli smartphone. Il prodotto è già in vendita, anche in Europa, al prezzo di 119,00 euro. Un pacchetto contenente otto pellicole i-Type (a colori o in bianco-nero), realizzate appositamente per il nuovo modello, costa invece 15,99 euro.