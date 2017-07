Porsche Design Book One, ibrido 2-in-1 di lusso

Un convertibile 2-in-1 non per tutte le tasche: Porsche Design Book One arriva sul mercato, anche in Italia, al prezzo di 2.895 euro. Un concentrato di design, con dettagli come la cerniera brevettata VarioGear in acciaio inossidabile composta da ingranaggi ispirati alla trasmissione delle auto sportive. Basato sul sistema operativo Windows 10 in versione Pro, offre un display da 13,3 pollici, processore Intel Core i7-7500U, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e due batterie (una da 45 Wh nella tastiera e una da 25 Wh nel tablet) per un'autonomia complessiva che supera le 14 ore con una ricarica. Il tutto racchiuso in un telaio in alluminio zigrinato con una finitura opaca anodizzata.