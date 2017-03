Il primo drone di Amazon Prime Air negli USA

In occasione dell'evento MARS andato in scena in Florida, dedicato a machine learning, automazione, robotica ed esplorazione spaziale, Amazon ha fornito una nuova dimostrazione di come funzionerà il servizio Prime Air per la consegna a domicilio della merce acquistata online tramite l'impiego dei droni. Si tratta del primo test di questo tipo condotto dal gruppo di Jeff Bezos in territorio americano e di fonte ad un pubblico. Presenti anche alcuni esponenti della Federal Aviation Administration che dovranno occuparsi di rinnovare la regolamentazione USA per consentire il volo automatizzato a mezzi di questo tipo.