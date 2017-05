I nuovi processori Intel Core X-Series

Tra gli annunci giunti dal Computex 2017 di Taipei anche quello relativo alla nuova famiglia di processori Intel Core X-Series. Un totale pari a nove CPU indirizzate alle soluzioni desktop, per chi cerca performance avanzate in ambiti come il gaming, l'elaborazione di contenuti per la realtà virtuale e l'editing. Spicca il Core i9 Extreme Edition che integra ben 18 core e 36 thread. Sono previste anche versioni con sistema di raffreddamento a liquido incluso. Il debutto sul mercato è atteso per i prossimi mesi, con un'inclusione nei computer commercializzati dai più importanti produttori a livello globale.