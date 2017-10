Project Loon: palloni aerostatici per connettività

Project Loon è un'iniziativa sperimentale messa in campo dal laboratorio X di Alphabet (Google), con l'obiettivo di offrire un servizio di connettività ai territori colpiti da digital divide. Si basa sull'impiego di palloni aerostatici mandati in orbita nella stratosfera, dotati di moduli in grado di rimbalzare al suolo il segnale, così da permettere agli utenti l'accesso a Internet e le comunicazioni. Un sistema di questo tipo può tornare utile anche nelle situazioni di emergenza (ad esempio in seguito al verificarsi di un disastro naturale), laddove i ripetitori cellulari e le tradizionali infrastrutture sono oggetti ad anomalie o funzionamenti.