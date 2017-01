PS4 Slim e DualShock 4 in versione Glacier White

Bianca, che più bianca non si può. La nuova versione Glacier White della console PlayStation 4 Glacier White arriverà in tutta Europa (dunque anche in Italia) nella giornata del 24 gennaio. Sarà accompagnata dal controller DualShock 4 nella stessa colorazione. Si tratta dell'edizione Slim della PS4 (e non della più potente Pro), equipaggiata con un disco fisso da 500 GB per lo storage dei giochi e dei contenuti multimediali. In Giappone, a febbraio, sarà disponibile anche quella con hard disk da 1 TB, mentre al momento non ci sono conferme per quanto riguarda gli Stati Uniti. Il prezzo dovrebbe essere fissato in 299,99 euro.