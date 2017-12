Qualcom presenta il processore Snapdragon 845

In occasione dello Snapdragon Technology Summit organizzato alle Hawaii, Qualcomm ha presentato diverse novità: tra queste figura anche il nuovo processore Snapdragon 845 che andrà a costituire il cuore pulsante dei dispositivi top di gamma sul mercato nel corso del prossimo anno. Prodotto all'interno delle fabbriche Samsung impiegando il processo 10LPP (10 nanometri Low Power Plus), ospita il modem Snapdragon X20 LTE per connessioni mobile fino a 1,2 Gbps in download e migliora rispetto al modello precedente per quanto riguarda prestazioni e ottimizzazione dei consumi energetici.