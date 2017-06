Qualcomm porta il lettore di impronte sotto al display

Si chiama Fingerprint Sensors ed è una tecnologia sviluppata da Qualcomm, compatibile con i più recenti processori della linea Snapdragon, che consentirà ai produttori di dispositivi mobile di integrare il lettore di impronte digitali direttamente al di sotto dei display con pannello OLED, grazie all'impiego di un sistema basato sugli ultrasuoni. In questo filmato la tecnologia è mostrata in azione su una versione appositamente modificata dello smartphone Vivo Xplay 6. La tecnologia sarà in grado anche di effettuare la misurazione del battito cardiaco e del flusso sanguigno.