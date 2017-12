Il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 845

Autenticazione biometrica, interpretazione dei comandi vocali, intelligenza artificiale, capacità avanzate in fase di acquisizione, gestione delle connessioni mobile ad alta velocità, realtà virtuale e aumentata: sono queste alcune delle funzionalità offerte dal nuovo processore Snapdragon 854 di Qualcomm, che rispetto alla generazione precedente fa segnare notevoli passi in avanti non solo dal punto di vista delle prestazioni, ma anche per quanto riguarda l'ottimizzazione dei consumi energetici. Sarà integrato nei dispositivi top di gamma in arrivo sul mercato nel corso del 2018.