Qualcomm Snapdragon X50 5G: modem per smartphone 5G

In occasione di un summit organizzato dal chipmaker statunitense, Qualcomm ha mostrato per la prima volta il funzionamento del modem Snapdragon X50 5G, che nei prossimi anni sarà integrato sugli smartphone dotati di connessione ai network mobile 5G. Sfruttando una banda con frequenza pari a 28 GHz è stata superata la velocità di 1 Gbps. Questo tipo di hardware arriverà sul mercato intorno alla seconda metà del 2019. Un nuovo traguardo, una nuova tecnologia, che spalanca le porte ad applicazioni e servizi di ogni tipo, non solo dedicati alla comunicazione online e all'intrattenimento.