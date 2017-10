QUERY: alcatel

Il marchio Alcatel è protagonista nel mondo della telefonia mobile da ormai due decenni: presente in Italia fin dalla fine degli anni '90, ancora oggi vede nel nostro paese uno dei territori più importanti per il proprio business. Abbiamo chiesto a Flavio Ferraro, Country Manager Italy di TCL Communication, di parlarci della sua storia e di cosa è cambiato dagli esordi a oggi, con uno sguardo rivolto al futuro, tra nuovi dispositivi in arrivo sul mercato e un raggio d'azione del settore mobile che continua a espandersi raggiungendo segmenti come quello della Internet of Things e delle smart home.