QUERY: Campus Party

>>

A Milano Congressi va in scena, fino a domenica 23 luglio, la prima edizione italiana di Campus Party: un format dal respiro internazionale che raccoglie le community geek, gli studenti, gli startupper e li coinvolge in hackathon insieme a al mondo delle istituzioni e alle università. Un modello di successo esploso in Sudamerica che sbarca nel Belpaese con numeri al momento inferiori, ma al tempo stesso con molte ambizioni, come dimostra il programma ricco di nomi importanti e una organizzazione già improntata agli anni prossimi. Ne parla il Presidente Global, Carlo Cozza, in questa chiacchierata.