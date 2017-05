QUERY: canon academy

Corsi per approfondire le proprie conoscenze legate a fotografia, video e stampa, rivolti principalmente agli appassionati e al mondo amatoriale. Canon Academy mette in campo iniziative di formazione strutturate in modo da rispondere alle specifiche esigenze: dal corso base dalla durata di un singolo giorno in cui si affrontano gli aspetti teorici (ISO, diaframma, tempi, esposizione e così via) affiancandovi sessioni pratiche ai programmi più avanzati in cui è possibile mettere mano ai prodotti dell'azienda, fino agli Workshop Special Edition dove sperimentare un particolare contesto (ritratto, sport, natura, paesaggio ecc). In ogni caso, il processo di apprendimento è seguito e supportato da docenti preparati e qualificati. Ne abbiamo parlato con Matteo La Torre di Canon Italia.