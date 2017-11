QUERY: cloud

>>

Cos'è il cloud? L'abbiamo chiesto a Stefano Sordi, Chief Marketing Officer di Aruba, in una QUERY registrata sospesi sul letto del fiume Brembo, la cui acqua genera energia 100% pulita impiegata per alimentare il Global Cloud Data Center IT3 di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo.

Sebbene la "nuvola" possa talvolta essere interpretata come un qualcosa di virtuale e intangibile, nel mondo reale trova concretezza in strutture fisiche che sono appunto i data center. Lì riversiamo i nostri documenti, affidandoli alla gestione remota dei server ospitati nelle sale dati. Una modalità di storage e hosting che per i professionisti si traduce nella possibilità di sfruttare soluzioni scalabili e altamente personalizzabili.