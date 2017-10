QUERY: cybersecurity

>>

La cybersecurity rappresenta la seconda emergenza, in ordine di priorità, nel vecchio continente, subito dopo il cambiamento climatico e prima dell'immigrazione. Ad affermarlo è Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea. Da qui partiamo per discutere del tema con Antonio La Rosa, Head of IM B2B Division di Samsung Electronics Italia.

Il percorso da affrontare dev'essere un percorso di sistema: privati, realtà professionali e pubblica amministrazione sono chiamati ad andare di pari passo e a parlare lo stesso linguaggio, adottando le soluzioni e mettendo in campo le iniziative necessarie per affrontare le nuove e inevitabili minacce che si accompagnano all'adozione su una scala sempre più ampia di nuove tecnologie come il cloud, la Internet of Things e tutti i servizi basati sull'intelligenza artificiale.