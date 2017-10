QUERY: data center

>>

Il data center è il cuore pulsante del mondo online, il luogo in cui vengono immagazzinati i dati attorno ai quali ruotano tutti i servizi della grande Rete. Non è però solo questo: è una struttura complessa e articolata, dove nulla è lasciato al caso, dagli impianti di alimentazione ai sistemi di backup. È anche un'opportunità da cogliere, dal punto di vista sociale, economico e dello sviluppo, per le realtà locali e l'intero territorio. Abbiamo visitato il Global Cloud Data Center IT3 inaugurato da Aruba a Ponte San Pietro (BG), parlandone con Stefano Sordi, Chief Marketing Officer del gruppo.