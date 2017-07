QUERY: debunking

>>

Paolo Attivissimo, il più famoso debunker italiano, a Campus Party parla di come si svolge la vita degli astronauti nello spazio, tra interessanti curiosità e difficoltà impensabili. Nell'anniversario dell'allunnaggio del 1969, non si può non pensare ai tanti miti e alle teorie cospirazioniste che da sempre colpiscono le missioni spaziali, nonostante tutte le evidenze scientifiche a disposizione. Attivissimo spiega cos'è il debunking e la sua utilità. Il sogno di tutti i giornalisti scientifici? Arrivare a fondere la divulgazione con l'emozione. Ogni tanto, dice lui, ci si riesce.