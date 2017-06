QUERY: design

>>

Il giusto connubio tra design e performance è lo strumento vincente per emergere e distinguersi in un mercato ricco di offerte come quello dei PC e dei dispositivi mobile. Il design può anche essere veicolo di innovazione, laddove spalanca le porte all'arrivo di nuovi form factor, come accaduto ad esempio nel corso degli ultimi anni con l'esplosione del segmento dei convertibili, prodotti 2-in-1 che garantiscono al tempo stesso versatilità e portabilità. Ne abbiamo parlato con Federico Carozzi, Head of Product Marketing di Lenovo Italia, in occasione di un evento dedicato all'arrivo di una nuova linea di device nel nostro paese.