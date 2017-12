QUERY: digital health

>>

Gli strumenti del mondo digitale, le tecnologie dei Big Data, l'intelligenza artificiale e il machine learning al servizio dell'industria farmaceutica e per la tutela della salute. Tutto questo è la digital health, un approccio "beyond the pill", che va oltre la somministrazione del farmaco per migliorare aspetti di fondamentale importanza nel processo di cura del paziente come l'aderenza terapeutica. Ne abbiamo parlato con Fabiana Magazzino, Digital & Employee Communication di Bayer, in occasione della tappa genovese di Smau dove il gruppo ha portato una call rivolta a startup e giovani talenti chiamata Grants4Apps.