QUERY: e-shopping

Fino a qualche tempo fa sarebbe stato più semplice dare una definizione di e-shopping. Oggigiorno il consumatore ha abitudini diverse e la distinzione tra negozi fisici e store online ha perso progressivamente di significato. Matteo Bovio, spokeperson di Zalando, racconta come questa azienda globale intesse partnership con i brand al fine di costruire un sistema operativo della moda per l'e-commerce: dall'advertising alla logistica, fino alle soluzioni tecnologiche, tutto a disposizione per consentire ai marchi di accedere a infrastruttura e conoscenza. E, in futuro, lo strabiliante conversational shopping.