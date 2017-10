QUERY: eSports

I videogiochi sono una cosa seria: non un semplice passatempo, ma per qualcuno un vero e proprio lavoro. Il movimento eSports cresce e raggiunge finalmente anche l'Italia, dove già ci sono player e team che si affrontano in modo organizzato, professionistico e competitivo, sottoponendosi periodicamente a sessioni di allenamento affiancati da coach in carne ed ossa, per un training mentale e finalizzato a migliorare le performance in-game.

Ne abbiamo parlato con Francesco Vitali, LCD Monitor PM di Samsung Electronics Italia, che ci ha raccontato il fenomeno nella cornice della Games Week 2017 andata in scena a Milano.