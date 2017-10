QUERY: fritzbox

>>

Progettati in Germania e costruiti in Europa, i dispositivi della linea FRITZ!Box sono pensati per soddisfare ogni esigenza nell'ambito dei network wireless. Prodotti per l'accesso alla Rete dotati di tecnologie avanzate per la gestione simultanea di più client e compatibili con i sistemi integrati nelle smart home.

In occasione della Games Week 2017 andata in scena a Milano, abbiamo chiesto ad Andrea Belardinelli, Francesco Provider Sales di AVM, perché non tutti i modem router sono uguali e perché portare nella propria abitazione la banda larga o ultralarga non è sufficiente a garantire performance elevate in termini di connettività.