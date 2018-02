QUERY: honor

>>

In occasione del lancio nel nostro paese di Honor 9 Lite abbiamo incontrato Jingsi Yang, General Manager di Honor Italy, per una chiacchierata sul brand e sulle ambizioni del gruppo, determinato a dire la propria sul territorio italiano raggiungendo una quota di market share pari al 10% entro la fine del 2018. Il marchio ha come target principale i nativi digitali e propone una serie di dispositivi dal design curato, con un'attenzione particolare alle performance e dall'elevato rapporto qualità-prezzo. Nel caso del 9 Lite, ad esempio, sono presenti due fotocamere frontali per gli amanti dei selfie e un display FullView 18:9 da 5,65 pollici.