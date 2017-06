QUERY: huawei p10

>>

Abbiamo chiesto a Ettore Patriarca, Direttore Marketing Huawei Business Group, di parlarci dello smartphone Huawei P10, con un focus particolare sulla partnership con Leica che ha portato a dotare lo smartphone di tre fotocamere (due posteriori e una frontale) studiate ad hoc per catturare immagini di qualità e quella siglata con Pantone Color Institute per il lancio delle colorazioni Greenery e Dazzling Blue: un verde e un blu da abbinare al proprio stile, per rendere il telefono un dispositivo non solo multifunzionale, ma anche in grado di esprimere personalità. Le due nuove tinte per la scocca di P10 e P10 Plus sono disponibili per l'acquisto anche in Italia.