QUERY: industria 4.0

La rivoluzione dell'Industria 4.0, la Quarta Rivoluzione Industriale come la definisce Maurizio Riva, Country Manager di Intel, è un processo in atto e irreversibile: "è come la forza di gravità". Ne abbiamo parlato in occasione della tappa genovese di Smau, momento di incontro per startup e protagonisti della Open Innovation.

Una realtà come Intel, da sempre strutturata attorno al business dei microprocessori e focalizzata sull'universo hardware, ha imboccato una nuova strada ponendosi come abilitatore, offrendo soluzioni progettate ad hoc per chi gravita in ecosistemi ad alto tasso di innovazione come quello della Internet of Things, dei Big Data, del cloud, della cybersecurity e dell'automotive. Il gruppo, sotto la guida del nuovo CEO Brian Krzanich, sta affrontando un percorso di trasformazione da PC Company a Data Company.