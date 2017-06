QUERY: mirrorless

>>

Cos'è una mirrorless? Cosa differenzia le fotocamere di questo segmento dalle reflex o dalle più tradizionali compatte? Quali i vantaggi offerti, per chi fa della fotografia un lavoro o una passione, in termini di portabilità e prestazioni? E per quanto riguarda gli obiettivi, quali è possibile utilizzare? Ne abbiamo parlato con Francesco Papapietro, Product Manager Digital Cameras di Sony, in occasione di un test della nuova top di gamma a9: una chiacchierata utile a far luce su alcuni aspetti chiave della tecnologia e sulla sua evoluzione nel corso degli anni, dagli esordi a oggi.