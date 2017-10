QUERY: mixed reality

Non è realtà virtuale, né realtà aumentata: è mixed reality. Una tecnologia che nasce proprio dall'incontro e dalla fusione tra i sistemi VR e quelli AR, consentendo all'utente di immergersi in un ambiente alternativo pur continuando a interagire con ciò che lo circonda. Le potenzialità sono enormi: dal gaming alla progettazione in ambito industriale, fino al contesto educativo e alla collaborazione da remoto.

Ce ne ha parlato Teodoro Di Pede (Event & PR Manager, Marketing Department di ASUSTek Italia), in occasione della Games Week 2017 andata in scena a Milano, anticipando quelli che saranno gli impieghi del prodotto realizzato da ASUS in collaborazione con Microsoft, un headset per il gioco immersivo.