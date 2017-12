QUERY: nokia phones

L'1 dicembre 2016 nasceva HMD Global, startup che ha raccolto l'eredità del brand Nokia con l'obiettivo di riportarlo nell'universo mobile ad alti livelli. Ne abbiamo parlato con Alberto Colombo, General Manager per l'Italia, in occasione di un evento organizzato a Milano proprio per festeggiare il primo anno del gruppo. Una chiacchierata sull'accoglienza riservata dal pubblico, sui target di riferimento all'interno del mercato, sulle prossime iniziative in programma e sulle partnership messe in campo con realtà del calibro di Google per offrire un'esperienza "Android Pure" e Foxconn per la realizzazione dei dispositivi.