QUERY: nvidia shield

La famiglia SHIELD di NVIDIA è nata negli anni scorsi per offrire una soluzione dedicata al gaming in mobilità, evolvendo poi con il lancio della SHIELD TV che coniuga titoli videoludici, il cloud gaming della piattaforma GeForce Now e home entertainment, grazie al supporto per le piattaforma di streaming più note: da Netflix ad Amazon Prime Video, da Infinity a Chili, senza dimenticare la musica di Spotify e Google Play Musica.

In futuro il raggio d'azione si estenderà ulteriormente con il lancio di Spot, un accessorio dedicato a smart home e domotica. Ne abbiamo parlato con Luciano Ballerano, PR Manager Italy Greece & Israel di NVIDIA, che ci ha raccontato le origini del brand e la sua storia.

