QUERY: oled

Cosa significa OLED? Perché la tecnologia, per esteso Organic Light Emitting Diode, rappresenta un nuovo punto di riferimento in fatto di schermi e display? Quali i suoi impieghi e i possibili sviluppi futuri? Lo abbiamo chiesto a Massimo Valli, LG Trainer. Una chiacchierata per capire cosa si nasconde dietro un acronimo destinato a entrare nel lessico comune, grazie all'impiego nel settore TV e non solo, più in generale nell'elettronica di consumo. Si parla di pannelli dallo spessore di un foglio, di Ultra HD, di HDR e di audio Dolby Atmos, ma anche di contenuti in grado di sfruttarli al meglio: dai film su supporto fisico alle piattaforme di streaming come Netflix, Infinity e Amazon Prime Video.