QUERY: oneplus

In occasione del lancio di OnePlus 5T abbiamo chiesto ad Akis Evangelidis (Head of Europe, PR & Communications) di raccontarci la storia del brand e il suo rapporto con l'Italia. Il nostro paese, per OnePlus, è importante non solo per l'accoglienza riservata agli smartphone distribuiti, ma anche per la community di utenti, sempre pronta a fornire preziosi feedback e presente in occasione degli eventi organizzati sul territorio.

OnePlus 5T, il nuovo arrivato nella gamma, rimane fedele alla filosofia "Never Settle" migliorando alcuni aspetti chiave con l'adozione di un design borderless ed evolvendo le prestazioni della doppia fotocamera posteriore nelle situazioni di scarsa illuminazione.