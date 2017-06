QUERY: paypal

>>

PayPal è una piattaforma che consente di inviare e ricevere denaro, nonché di effettuare acquisti, online e nei negozi fisici. Un sistema dedicato ai pagamenti, ma non solo, che nel corso del tempo ha esteso il proprio raggio d'azione con iniziative come quelle legate alla ricarica del credito telefonico o l'integrazione con le tecnologie dell'universo mobile. Nonostante da qualche anno il gruppo operi in modo del tutto indipendente, è quasi impossibile non associarne il nome a quello di eBay, il più grande marketplace della Rete. Ne abbiamo parlato con Federico Zambelli Hosmer, General Manager di PayPal per l'Italia.