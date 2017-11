QUERY: protezione dati

>>

Nel contesto di una migrazione progressiva e irreversibile delle informazioni verso le piattaforme cloud e tenendo conto della sempre più capillare diffusione delle soluzioni mobile, anche in ambito professionale, la protezione dei dati diviene un'esigenza, un'imprescindibile priorità. Lo è per il privato e per l'impresa. Ne abbiamo parlato in occasione di Smau Genova con Giulio Vada di G DATA, realtà specializzata in sviluppo e fornitura di sistemi dedicati alla sicurezza.

Ne è emerso che, anzitutto, è necessario colmare un gap culturale e formativo che troppo spesso porta ad avere una insufficiente percezione del rischio e ad esporsi così alle vulnerabilità. Fra i temi toccati anche quello relativo ai ransomware, sempre più discusso tra addetti ai lavori e non, in seguito ad alcuni attacchi recenti come quello di WannaCry.