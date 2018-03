QUERY: samsung pay

Con Samsung Pay è possibile pagare i propri acquisti con lo smartphone in qualunque negozio: basta avvicinare il dispositivo al POS e il gioco è fatto. Non ci si deve nemmeno preoccupare di verificare se il terminale dell'esercente supporta o meno lo standard NFC (Near Field Communication), poiché grazie all'integrazione della tecnologia MST (Magnetic Secure Transmission) la transazione può avvenire simulando il passaggio della carta di credito nella banda magnetica.

È questo uno dei valori aggiunti della piattaforma, come ci ha spiegato Antonio Bosio, Head of Product and Solutions di Samsung Italia, in occasione del lancio nel nostro paese. Un altro vantaggio consiste nel funzionamento basato su una perfetta integrazione tra hardware e software, resa possibile dalla realizzazione da parte di Samsung di entrambe le componenti: progetta gli smartphone e sviluppa l'applicativo che gestisce le informazioni.

Samsung Pay garantisce così il massimo della sicurezza e una user experience studiata in modo da rendere ogni singola operazione semplice e immediata. Gli smartphone compatibili al debutto nel nostro paese sono Galaxy S9 , Galaxy S9+, Galaxy Note8, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy A8, Galaxy A5 2017 e Galaxy A5 2016. A questi si aggiungono gli smartwatch Gear S3 e Gear Sport.