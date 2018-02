QUERY: sicurezza dispositivi connessi

>>

Il valore dei dati, la percezione che ne abbiamo e la consapevolezza del rischio. Ne abbiamo parlato con Tino Canegrati, VP & Managing Director di HP Italy. La cybersecurity non riguarda solo l'ambito professionale o i dispositivi connessi che utilizziamo in ufficio, ma anche il nostro smartphone, il computer in cui custodiamo le nostre informazioni personali e persino la nostra stampante. Prendere coscienza di quelli che sono i potenziali punti deboli nei sistemi delegati alla protezione delle informazioni è il primo step da compiere per garantirne l'inviolabilità. Il gap da colmare è dunque di tipo culturale e formativo ancor prima che tecnologico.