QUERY: smau

Smau nasce nell'ormai lontano 1964 e in oltre mezzo secolo di storia ha visto evolversi in modo radicale la sua formula, in un percorso che ha però sempre avuto nell'innovazione un solido punto di riferimento. Ne abbiamo parlato con Pierantonio Macola, Presidente di Smau, in occasione della tappa genovese.

Un punto d'incontro tra chi offre soluzioni o servizi e chi necessita di integrarli nella propria formula di business, con un'attenzione particolare riservata al mondo delle startup. Secondo Macola, Smau è da sempre quel luogo in cui le realtà professionali italiane e internazionali "vanno a fare spesa d'innovazione", "l'agenzia matrimoniale" tra chi manifesta una domanda e chi la può soddisfare.